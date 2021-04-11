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    В ООН объявили о новой инициативе по очистке океанов от мусора

    11 Апреля 2021, 05:18

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Побережье многих развивающихся стран усеяно пластиковыми бутылками, рыболовными снастями и разного рода упаковками. В период пандемии горы этого мусора пополнили одноразовые маски и перчатки. Учреждения системы ООН объявили о новой инициативе по борьбе с морским мусором и очистке мирового океана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    В рамках нового проекта будет проверено наличие в достаточном количестве мусороприемных сооружений в портах стран. Кроме того, будут проведены информационно-просветительские мероприятия для работников секторов судоходства и рыболовства. Планируются меры по обеспечению маркировки рыболовных снастей с тем, чтобы можно было определить их владельца, если они были утеряны или выброшены в море.

    Каждый год мы выбрасываем 300 млн тонн пластиковых отходов, которые попадают в реки и океаны, а потом и в наши желудки. От них гибнут птицы и рыбы и животные, как в океанах, так и на суше.

    Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международная морская организация (ИМО) и 30 стран надеются, что их новая масштабная инициатива под названием GloLitter станет важным вкладом в борьбу с морским мусором и очистке мирового океана.

    В рамках проекта GloLitter основное внимание будет уделяться сокращению использования пластика в секторе морского транспорта и рыболовства. Будут также внедряться новейшие технологии по переработке продукции из пластика.

    «Пластиковый мусор оказывает разрушительное воздействие на морскую жизнь и здоровье людей, – заявил директор отдела рыбного хозяйства ФАО Мануэль Баранж. –Нынешняя инициатива является важным шагом в решении этой проблемы и поможет защитить экосистему океана, как источник средств существования тех, кто от нее зависит».

    Представитель ИМО Хосе Матейкал также считает, что без срочных мер океаны и моря захлебнутся в горах мусора. «Морской мусор – это бич океанов и всей планеты. Я рад, что более 30 стран присоединились к этой инициативе…», – подчеркнул Матейкал.


    Фото Национальной океанографической и атмосферной администрации США



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Экология
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