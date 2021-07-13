В ООН бьют тревогу: десятая часть населения планеты недоедает

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В 2020 году ситуация с голодом в мире резко ухудшилась – десятая часть населения планеты, около 811 млн человек, недоедает. Скорее всего, столь существенный рост связан с пандемией, однако это далеко не единственная причина. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном специалистами нескольких учреждений ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Нехватка продовольствия в различных регионах планеты наблюдалась и раньше: в ООН неоднократно предупреждали о том, что люди голодают или недоедают, а дети страдают от истощения в Йемене, Южном Судане и других странах.

Нынешний отчет, подготовленный специалистами сразу нескольких учреждений ООН, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу (ВПП) и ВОЗ, стал первым с начала пандемии. По оценкам экспертов, в 2020 году число людей, которым грозит голод, увеличилось на 118 млн – до 811 млн.

«И до пандемии мы отставали в темпах продвижения к поставленной цели полностью избавить мир от голода и недоедания к 2030 году, – говорит Максимо Тореро, главный экономист ФАО. – Нам мешали конфликты, изменения климата, экономическая рецессия, но сегодняшние показатели вызывают еще большую тревогу».

В прошлом году, по его словам, ситуация значительно ухудшилась, даже с учетом прироста населения: в 2020 году недоедали 9,9 процента всех жителей планеты, на 1,5 процента больше, чем годом ранее.

Более половины недоедающих проживает в Азии (418 млн), треть – в Африке (282 млн), менее значительная часть (60 млн) - в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Самое резкое увеличение пришлось на Африку – сегодня, по оценкам ООН, пятая часть жителей континента недоедает.

Еще 2,3 млрд человек в мире не имеют возможности купить достаточно еды. Это треть всего человечества. «Это положение может перерасти в острую нехватку продовольствия в любой момент», - предупреждают эксперты. А пока за один только год число людей, оказавшихся в этой группе, резко увеличилось – более, чем за пять предыдущих лет.

Расширяется и гендерное неравенство: на десять мужчин, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, приходятся 11 женщин. Однако прежде всего страдают дети: недоедание особо опасно для растущего организма. В 2020 году 149 млн детей в возрасте до пяти лет отставали в росте из-за недостаточного питания, более 45 млн – в весе, и 39 млн страдали от ожирения.

Последнее состояние также нередко связано с недостаточным обеспечением продовольствием – детям приходится есть менее здоровую пищу. В целом около 3 млрд жителей планеты не могут купить здоровую еду – достаточное количество овощей и фруктов. Более трети женщин детородного возраста по этой причине страдают от анемии.

Если существующая тенденция продолжится, то к 2030 году, когда согласно поставленным целям с голодом должно было быть покончено, около 660 млн человек не будут иметь достаточного количества еды, около 30 млн из них – в связи с долгосрочными последствиями пандемии.

«В своем докладе мы призываем срочно принять меры», – отмечает Тореро. В ООН предлагают шесть направлений такой работы: меры в области развития, особенно в районах, где продолжаются конфликты, смягчение последствий изменения климата, восстановление экономики, снижение стоимости продовольствия, борьба с нищетой и неравенством, а также изменение поведения потребителей.

Глобальный саммит по продовольственным системам

«Три млрд человек не могут нормально питаться из-за высоких цен, нищеты и неравенства в доходах», – говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором подчеркивает важность запланированного на сентябрь Глобальногоо саммита по продовольственным системам.

Генсек ООН напоминает, что масштабы голода на планете растут уже несколько лет. «Мы оказались неспособны обеспечить соблюдением базового права человека», – продолжил глава ООН. По его словам, несмотря на то, что с 1960 года показатели производства продуктов питания выросли в три раза, недоедание остается ведущей причиной сокращения длительности жизни человека.

В июле в Риме под эгидой ООН состоится встреча по подготовке к Глобальному саммиту по продовольственным системам. Ее участники обсудят пути борьбы с голодом и недоеданием, изменением климата, неравенством и конфликтами.



