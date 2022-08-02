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    • В онлайн-режиме намерены отслеживать строительство домов в Казахстане

    2 Августа 2022 16:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве РК планируют наделить дополнительными компетенциями уполномоченные органы в сфере государственного архитектурно-строительного контроля. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения прозрачности и повышения контроля за качеством строительства жилья поэтапно запускается система «Е-Құрылыс», обеспечивающая в онлайн-режиме контроль за процессами строительства на этапах проектирования, экспертизы и строительства. Дополнительно прорабатывается вопрос по наделению уполномоченного органа в сфере государственного архитектурно-строительного контроля компетенцией по участию в приемке объектов в эксплуатацию с предусмотренной ответственностью должностных лиц, что также позволит обеспечить постоянный государственный контроль на объектах», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Как сообщалось ранее, в Правительстве разрабатывают механизм приобретения доступного жилья «под ключ».

    «В целом отмечаем, что вопросы усиления прозрачности строительных процессов и повышения качества строительства находятся на постоянном контроле Правительства», - добавил зампремьера.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Жилье #Цифровой Казахстан #Общество
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