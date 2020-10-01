В онлайн-формате проголосовал за участников праймериз аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проголосовал на внутрипартийных выборах партии «Nur Otan» в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акмолинский областной филиал партии «Nur Otan».

Председатель Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan», глава региона Ермек Маржикпаев принял участие в электронном голосовании внутрипартийных выборов партии «Nur Otan» и проголосовал в онлайн-формате.

«Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев обозначил основную цель праймериз – это выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней», - подчеркнули в ведомстве.

В течение трех дней с 1 по 3 октября проходит голосование. На выбор партийцам доступны несколько форматов голосования: через мобильное приложение, веб-портал, онлайн-голосование на участке, а также традиционным способом – по бумажному бюллетеню.

Добавим, что по Акмолинской области зарегистрированы 827 участников праймериз, за которых будут голосовать более 36 тысяч партийцев.



