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    В онлайн-акции «Батырларға тағзым» примут участие заключённые павлодарских колоний

    9 Мая 2020, 11:52

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Продемонстрировать портреты своих предков-фронтовиков захотели порядка 20 человек, отбывающих наказание в колониях региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около 20 осуждённых изъявили желание почтить память погибших героев Великой Отечественной войны, - сообщила пресс-секретарь департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Гульжана Абдугалиева. - В связи с пандемией коронавируса было принято решение о проведении ежегодной акции «Батырларға тағзым» в режиме онлайн».

    Так как в колониях Павлодара нашлись желающие отдать дань памяти предков-ветеранов, родственники осуждённых выслали фото погибших на фронте дедушек и прадедушек. После этого фотографии с портретами были направлены на электронный адрес организаторов акции.

    «Несмотря на то, что осуждённые находятся в колонии, им была предоставлена возможность наряду со всеми жителями страны почтить память героев, тех, кто отдал свои жизни за мирное небо», - дополнила Г. Абдугалиева.

    9 мая, в 10.00 по времени Нур-Султана, на ряде интернет-сайтов началась прямая трансляция с Вечного огня в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, в рамках которой поздравления и портреты победителей будут продемонстрированы в онлайн-режиме.

    «В прошлом году осуждённые колоний Павлодара прошлись строем с портретами погибших на фронте солдат, отдавая дань уважения героям. Тогда в акции участвовали более 500 осуждённых», - отметили в ДУИС.


    Фото департамента УИС по Павлодарской области

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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