Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    В одном из районов Атырауской области одобрен 81 субсидированный проект

    11 Декабря 2022, 21:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области одобрен 81 субсидированный проект. Об этом сообщил аким района Жумабек Каражанов на пресс-брифинге «Итоги социально-экономического развития Жылыойского района», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нашем Жылыойском районе всего зарегистрировано 6 980 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них юридических лиц – 819, индивидуальных предпринимателей – пять, крестьянских хозяйств – 385. Общее количество действующих субъектов – 6 468. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» по состоянию на 1 октября 2022 года для субсидирования процентной ставки по кредитам одобрен 81 проект на сумму 2 миллиарда 611 миллионов тенге. 27 предпринимателям гарантирована процентная ставка по кредитам», – сообщил Жумабек Каражанов.

    По его словам, с начала года в целях обновления парка сельскохозяйственной техники через Аграрную кредитную корпорацию крестьянским хозяйствам выдано кредитов на приобретение восьми единиц техники.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бизнес Атырауская область Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Количество женщин-предпринимателей увеличилось в Актюбинской области
    Как открыть собственное дело - новый соцпроект стартовал в Актюбинской области
    Студентам казахстанских колледжей будут давать компетенции для открытия бизнеса
    Учения по ликвидации чумы мелких жвачных провели в Жамбылской области
    Популярное
    1 Аким Астаны встретился с дольщиками
    2 За сообщения о фактах коррупции 11 акмолинцев поощрили на 1,8 млн тенге
    3 Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре
    4 Непобежденный боец из Казахстана отправил россиянина в тяжелый нокаут
    5 Шторм ожидается еще в четырех регионах Казахстана
    Новости партнеров