В очередях нуждающихся в жилье числятся 15 тысяч умерших граждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 232 тысячи очередников на получение жилья потенциально не соответствуют требованиям законодательства. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Бауыржан Кабдол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством цифрового развития в рамках взаимодействия проанализировало соответствие граждан, находящихся в действующем списке очередей в качестве нуждающихся в жилье, требованиям закона. Согласно данным экспертизы выявлены следующие нарушения: 96,1 тыс. человек, стоявших в очереди, имели жилье за последние 5 лет; 533 человека не имеют казахстанского гражданства; 91,4 тыс. человек не совпадают с регионом, стоящим в очереди; 29 тыс. человек стоят в очереди без регистрации по месту жительства; 15,6 тыс. человек указаны как умершие в базах данных. В целом, из почти 647 тыс. очередников - 232 тыс. не соответствуют требованиям законодательства и должны быть сняты с очереди на основании предварительных данных», - сказал Бауыржан Кабдол на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, акиматы начнут работу по снятию с очереди граждан, не отвечающих требованиям законодательства.

«Благодаря этому будет продвигаться очередь действительно нуждающихся граждан. Для построения справедливого общества очень важно оказывать государственную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Поэтому в очереди на жилье должны состоять только нуждающиеся граждане», - добавил спикер.

Далее он рассказал, в каком регионе страны больше всего нуждающихся в жилье.

«Из 20 регионов страны наибольшее количество граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилье – в Туркестанской области. На втором месте - Шымкент . В Астане - на третьем месте - стоят 46 тыс. человек. После этого в Алматы - 41 366 человек, в Жамбылской области - 36 961 человек», - сказал Бауыржан Кабдол.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в акиматах в очереди на жилье состоят 646 965 граждан. По данным МИИР за десять лет очередь на жилье в РК возросла в шесть раз.