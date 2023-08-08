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    В очередях нуждающихся в жилье числятся 15 тысяч умерших граждан

    8 Августа 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 232 тысячи очередников на получение жилья потенциально не соответствуют требованиям законодательства. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Бауыржан Кабдол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством цифрового развития в рамках взаимодействия проанализировало соответствие граждан, находящихся в действующем списке очередей в качестве нуждающихся в жилье, требованиям закона. Согласно данным экспертизы выявлены следующие нарушения: 96,1 тыс. человек, стоявших в очереди, имели жилье за последние 5 лет; 533 человека не имеют казахстанского гражданства; 91,4 тыс. человек не совпадают с регионом, стоящим в очереди; 29 тыс. человек стоят в очереди без регистрации по месту жительства; 15,6 тыс. человек указаны как умершие в базах данных. В целом, из почти 647 тыс. очередников - 232 тыс. не соответствуют требованиям законодательства и должны быть сняты с очереди на основании предварительных данных», - сказал Бауыржан Кабдол на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, акиматы начнут работу по снятию с очереди граждан, не отвечающих требованиям законодательства.

    «Благодаря этому будет продвигаться очередь действительно нуждающихся граждан. Для построения справедливого общества очень важно оказывать государственную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Поэтому в очереди на жилье должны состоять только нуждающиеся граждане», - добавил спикер.

    Далее он рассказал, в каком регионе страны больше всего нуждающихся в жилье.

    «Из 20 регионов страны наибольшее количество граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилье – в Туркестанской области. На втором месте - Шымкент . В Астане - на третьем месте - стоят 46 тыс. человек. После этого в Алматы - 41 366 человек, в Жамбылской области - 36 961 человек», - сказал Бауыржан Кабдол.

    Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в акиматах в очереди на жилье состоят 646 965 граждан. По данным МИИР за десять лет очередь на жилье в РК возросла в шесть раз.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье МИИР РК
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