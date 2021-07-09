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    В очереди за вакциной против КВИ выстраиваются жители Уральска

    9 Июля 2021, 00:58

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Жители Уральска выстраиваются в очереди за вакциной против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В последние дни в городе увеличилось число желающих вакцинироваться в передвижных пунктах вакцинации.

    Возле спецавтобуса у городского универсального магазина выстроилась очередь. В одном ряду - желающие вакцинироваться китайской вакциной, в другом - желащие вакцинироваться российской вакциной. По словам врача общей практики городской больницы №2 Розы Шугаевой, здесь граждане прививаются вакцинами «CoronaVac» и «Спутник V».

    «Мы работаем с 8 утра и до 8 вечера. После нового постановления главного государственного санитарного врача число желающих привиться увеличилось. В среднем в день мы принимаем около 150 человек», - рассказала Роза Шугаева.

    Причем сюда приезжают вакцинироваться и граждане РК, работающие в соседней России.

    «Я приехала сюда вакцинироваться из России. Являюсь гражданкой Казахстана, но работаю по контракту в России. В Российской Федерации пока не вакцинируют иностранцев. В противном случае мы можем попасть под ограничения во время передвижения на поездах. Это необходимо и для нашего здоровья», - отметила Марина.

    По данным департамента здравоохранения ЗКО, 7 июля стало днем наибольшего количества прошедших вакцинацию. В этот день по области получили вакцину 4 705 человек, а по городу более 3 тысяч человек.

    В целом число вакцинированных в регионе составляет 117 834 человек, что составляет 30% от общего количества жителей области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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