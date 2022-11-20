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    В обществе появился спрос на справедливость – Еркин Тукумов

    20 Ноября 2022, 22:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала Jibek Joly в совместной программе JJ Talk и Кривошеев LIVE с Ерболатом Мухамеджаном и Денисом Кривошеевым директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов заявил о том, что в обществе появился спрос на справедливость. По его словам, за четыре года, он понял, что уехал из одного Казахстана, а вернулся в другой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В страну вернулся в январе этого года. Меня не было около четырех лет. За четыре года понял, что уехал из одного Казахстана, а вернулся в другой. Прежде всего, было видно по обществу. Общество стало другим абсолютно. У меня есть с чем сравнивать. Я понял, что у нас общество серьезно развернулось, и появился огромный спрос на честность, справедливость, в основу демократизации страны. Власть в 2019 году заложила фундамент к этому вектору. Общество поменялось», - сказал Еркин Тукумов.

    Отметим, что в эфире совместных программ JJ Talk и Кривошеев LIVE с Ерболатом Мухамеджаном и Денисом Кривошеевым эксперты обсуждают Президентские выборы в стране, и то, каким станет будущее страны.


    Кадр из видео/ jjtv.kz/ru/live

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президентские выборы - 2022
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