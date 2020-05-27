В образование нужно вкладывать больше средств – Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал причину отставания Казахстана от развитых стран в образовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстан серьезно отстает от развитых стран по международной оценке уровня знаний учащихся. Можно привести множество объяснений подобного отставания, но основная причина в недостаточности выделяемых на образование средств, а также в отсутствии системности и продуманности реформ в этой исключительно важной сфере», - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.
По словам Президента, образование – это важнейшая отрасль экономики.
«Что касается недостаточности выделяемых на образование средств, этому есть причины. Как говорится, надо жить по средствам. Но в среднем мы тратим на одного учащегося менее 1 тысячи долларов в год, тогда как первая десятка стран-лидеров рейтинга PISA на одного учащегося тратит от 10 до 14 тысяч долларов. Я неслучайно заострил на этом внимание. Базовым условием качества образования является школьная инфраструктура, соответствующая современным нормам и стандартам оснащенности и эрганомики. Казахстанской школе необходимы хорошо оборудованные и небольшие по количеству учащихся классы», - отметил Глава государства.
«Многое уже делается. Об этом сегодня говорил и министр образования. По государственной программе образования к 2025 году планируется построить 800 новых школ с более, чем на 650 тысяч мест, 114 интернатов для сельских опорных школ, более 700 спортивных залов», - добавил Президент.
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