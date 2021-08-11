В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 7 месяцев текущего года в обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция с совокупным показателем 105,9%. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 7 месяцев текущего года в обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция с совокупным показателем 105,9%. Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 22,7% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования , производства прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и оптического оборудования, электрического оборудования, ремонта и установки. В цветной металлургии ИФО составил 98,2%», - сказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

По его словам, сезонное снижение, в первую очередь, обусловлено плановой реконструкцией технологической линии производства на руднике Космурын ТОО «Корпорации Казахмыс» и проведением планового капитального ремонта на ТОО «Казцинк». В результате выпуск свинца снизился на (-18%), цинка (-6%), рафинированной меди (-11%), медной катанки

(-7%) и золота аффинированного (-3%).

«Вместе с тем наблюдается рост объема производства золота в слитках (+12%), катодной меди (+30 %) и серебра в гранулах (+1%). Положительная динамика наблюдается в черной металлургии. Рост составил 1,6%. Увеличены объемы производства стали (+25%), чугуна (+17%), арматурного проката (+11%), углеродистой стали (+21%), ферросиликомарганца на (+29%)», - добавил Каирбек Ускенбаев.