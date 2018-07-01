В обновленном Instagram появилась новая функция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Instagram анонсировал новую функцию, позволяющую увидеть друзей, которые находятся «онлайн», сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на блог компании.

Теперь изображение профиля доступного пользователя будет отмечаться зеленой точкой. Статус можно посмотреть только в том случае, если человек находится в друзьях или с ним велась переписка в direct.

Также отмечается, что в настройках можно легко скрыть свой статус и отключить функцию просмотра друзей, находящихся «онлайн».



