В обновленном Instagram появилась новая функция
22 Июля 2018 10:08 290
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Instagram анонсировал новую функцию, позволяющую увидеть друзей, которые находятся «онлайн», сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на блог компании.
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Теперь изображение профиля доступного пользователя будет отмечаться зеленой точкой. Статус можно посмотреть только в том случае, если человек находится в друзьях или с ним велась переписка в direct.
Также отмечается, что в настройках можно легко скрыть свой статус и отключить функцию просмотра друзей, находящихся «онлайн».
Ключевые слова: Интернет,
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