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В обновленном Instagram появилась новая функция

22 Июля 2018 10:08 290
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В обновленном Instagram появилась новая функция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Instagram анонсировал новую функцию, позволяющую увидеть друзей, которые находятся «онлайн», сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на блог компании.

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Теперь изображение профиля доступного пользователя будет отмечаться зеленой точкой. Статус можно посмотреть только в том случае, если человек находится в друзьях или с ним велась переписка в direct.

Также отмечается, что в настройках можно легко скрыть свой статус и отключить функцию просмотра друзей, находящихся «онлайн». 


В обновленном Instagram появилась новая функция

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Ключевые слова: Интернет,
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Перевод:

Алмас Жексенбеков

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