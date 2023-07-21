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    В области Абай завершена реконструкция аэропорта Урджар

    21 Июля 2023, 11:13

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Обновлена взлетно-посадочная полоса аэропорта Урджар В областном центре завершены работы по реконструкции аэропорта села Урджар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области Абай.

    Проект о реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта и зданий аэровокзала был разработан в 2020 году.

    Со времен начала эксплуатации, точнее с 2008 года не проводился капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Урджар. Значимыми событиями для воздушной гавани областного центра стало реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, установки светосигнального оборудования, периметрового ограждения и другое.

    На сегодняшний день длина искусственной взлетно-посадочной полосы составляет 2100 м. После реконструкции объекта появилась возможность обслуживать воздушные судны западного типа как: Fokker 50, Bombardier CRJ-200, Bombardier Q400, Embraer EMB 120ER и другие аналогичного типа. Таким образом, после модернизации в аэропорту села Урджар были созданы условия, для того чтобы принимать самолеты не только малой авиации, но и борта класса Embraer, Bombardier и другие.

    В период туристического сезона организованы авиарейсы авиакомпанией «Южное небо» в города Алматы и Семей, а авиакомпанией «QAZAQ AIR» в город Астана. Цены на билеты снижены за счет субсидирования.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Аэропорт Авиация Абайская область
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