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    В области Абай развернуты эвакопункты из-за лесного пожара

    9 Июня 2023, 08:56

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Тушение пожара в области Абай продолжается. Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации огня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    По данным ведомства, задействовано более 300 человек, 70 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны. Также привлечено 4 вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня.

    «В соответствии с распоряжением министра по ЧС Юрия Ильина на место для координации сил и средств направлен вице-министр по ЧС М. Кульдиков. Местными исполнительными органами развернуты эвакуационные пункты в с.Бородулиха на базе СШ им. Островского и колледжа», - сообщили в МЧС.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет.

    Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара в области Абай.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Происшествия МЧС
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