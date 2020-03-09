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    В ОАЭ зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

    9 Марта 2020, 19:25

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В понедельник министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ сообщило, что в стране зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса COVID-19, в результате чего общее число зарегистрированных случаев достигло 59. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

    В заявлении министерства здравоохранения говорится, что новые случаи коронавируса подтверждены в четырех эмиратах у трех итальянцев, двух граждан Бангладеш, двух граждан Непала, а также у граждан России, Индии и Сирии (по одному случаю).

    Министерство отмечает, что последние случаи были обнаружены в результате проверки тех, кто вступал в контакт с ранее подтвержденными инфицированными лицами, которые были помещены в карантин.

    С момента возникновения эпидемии в Китае власти ОАЭ неустанно мониторили ситуацию с распространением нового вируса в стране и боролись с ним в соответствии с самыми высокими медицинскими стандартами.

    Министерство призывает представителей общественности придерживаться профилактических мер в отношении своего здоровья.

    Стоит отметить, что рост подтвержденных случаев заражения коронавирусом наблюдался в последние пару дней не только в ОАЭ. Мировые СМИ сообщают о резком росте количества инфицированных коронавирусом в Испании, Германии, Швейцарии Финляндии, России, Иране, Малайзии, и многих других странах.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Арабские эмираты
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