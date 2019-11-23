Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Нур-Султане запустили клуб любителей Кореи

    23 Ноября 2019, 08:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Корея в Нур-Султане запустило своеобразный флешмоб для казахстанских студентов, увлекающихся Страной утренней свежести и ее культурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об акции «Friends of Korea» объявил посол Республики Корея в РК Ким Дэсик на церемонии открытия, где присутствовало более 150 студентов различных университетов города Нур-Султан. Участникам предлагается найти в столице что-то связанное с Кореей, сфотографировать и выложить в соцсетях, отметив страницу «Friends of Korea». Активных наградят спустя полгода.

    Как сообщил корреспонденту Казинформа г-н Ким Дэсик, «Friends of Korea» - это дружеская площадка для знакомства и налаживание тесных взаимных контактов между корейскими студенческими клубами разных университетов города Нур-Султан, а также для проведения совместных мероприятий.

    «Это некий нетворк между любителями Кореи. Сегодня присутствуют студенты, в основном, двух университетов - Назарбаев Университета и Евразийского национального университета. Мы планируем, что в будущем сможем охватить все больше учебных заведений города Нур-Султан. В начале следующего года мы будем расширять данную программу. И я считаю, что это очень хороший канал взаимосвязи между любителями Кореи, которые учатся в разных университетах столицы», - отметил Ким Дэсик.

    Вечер продолжился знакомством с корейскими клубами столицы и концертной программой студенческих творческих коллективов. Гости также смогли отведать корейские блюда.

    Автор:

    Дамир Байманов

    Астана Корея Общество Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожилые люди составят почти половину населения Южной Кореи в 2070 году
    КНДР произвела запуск неустановленной баллистической ракеты
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге