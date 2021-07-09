В Нур-Султане закрывают пляжи, аквапарки и кинотеатры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова вынесла новое постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

В частности, документ вносит изменения в работу кафе, ресторанов.

Организуется работа «объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 20:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 22:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме», - говорится в постановлении.

Для объектов общественного питания, в том числе банкетных залов (обслуживание по типу ресторанов и кафе, проведение поминок) участвующих в проекте Ashyq, установлен режим работы внутри помещения в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов и на открытом воздухе (летние залы) в будние и выходные дни с 7:00 до 24:00 часов.

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте Ashyq)».

Устанавливается запрет на работу компьютерных клубов, PlayStation-клубов, боулингов, кинотеатров, концертных залов, театров, цирков, выставок, бильярдных, караоке, контактных зоопарков, океанариумов, батутов, кинорумов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах (за исключением субъектов (объектов), участвующих в проекте Ashyq, кроме работы кинотеатров, кинорумов).

Запрещается работа закрытых пляжей и аквапарков, в том числе функционирование бассейнов, работа прогулочных судоходных средств (теплоходов, катеров, лодок, катамаранов, водных мотоциклов и т.п.).

Выносится запрет на работу городских пляжей, в том числе несанкционированных, и аквапарков на открытом воздухе.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 11 июля 2021 года.

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