В Нур-Султане суд восстановил студента в обучении на военной кафедре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданин С. обратился в суд с иском к столичному высшему учебному заведению, оспаривая приказ об отстранении его от учебы на военной кафедре и возмещении морального вреда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда города Нур-Султана.

Судом установлен факт незаконного отстранения истца от учебы на военной кафедре за пропуски занятий без уважительных причин и уклонение от прохождения учебного сбора в период с 21 по 24 мая 2018 года.

Указанное отстранение имело место при наличии заключения врачебной комиссии, согласно которого студент освобожден от занятий на военной кафедре в период с 21 мая по 31 июля 2018 года в связи с состоянием здоровья (травма предплечья и ушиб бедра).

Решением районного суда №2 Сарыаркинского района иск удовлетворен частично, приказ об отстранении студента от военной подготовки признан незаконным и отменен, студент С. восстановлен в обучении на военной кафедре, взыскана компенсация в счет возмещения морального вреда.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султана решение районного суда оставлено без изменения.

Решение вступило в законную силу.