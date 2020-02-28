В Нур-Султане стартовал традиционный благотворительный вечер «Мың алғыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном центральном концертном зале «Казақстан» стартовал грандиозный благотворительный вечер «Мың алғыс», организованный РТРК «Қазақстан» и ТОО «Қазақ радиолары». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Цель вечера – пропаганда человеческих качеств, таких как доброта, благотворительность, стремление к жизни, а также оказание помощи нуждающимся и людям с тяжелыми заболеваниями. «Мың алгыс» является итогом проведенного радиомарафона.

В ходе вечера будет оказана помощь нескольким участникам радиопрограммы «Мың алгыс», также будут вручены ключи от жилья многодетным семьям. К примеру, главному герою вечера Самату Акбергенову с диагнозом «опухоль головного мозга» на лечение было собрано свыше 19 миллионов тенге. Данную сумму казахстанцы с помощью радиоэфира и социальных сетей собрали за сутки. А жилье от меценатов получат две многодетные семьи из Акмолинской области, и одна семья из Караганды. Также гости вечера станут свидетелями ярких встреч, которые состоялись благодаря радиопрограмме «Бармысың, бауырым?» в эфире Казахского радио. К слову, спустя полвека на сцене Мариям Шенгиреева из Чеченской Республики встретится с родной сестрой из Павлодара.

РТРК «Казақстан» и ТОО «Қазақ радиолары» благотворительный проект и одноименный радиомарафон проводят уже в третий раз. За годы проведения проекта «Мың алғыс» всего было оказана помощь нуждающимся на сумму свыше 85 миллионов тенге. В этом году мероприятие приурочено ко Дню благодарности и к Году волонтеров.