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    В Нур-Султане стартовал «Марафон добрых дел»

    10 Февраля 2021, 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры.

    Необходимо отметить, что инициатива проведения «Марафона добрых дел» принадлежит Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

    На церемонии закрытия Года волонтера в Казахстане он предложил на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел».

    «Через несколько дней мы вступим в год 30-летия Независимости. Это важнейшая веха в развитии страны, исторический рубеж. Это время, когда мы анализируем свои достижения и намечаем свое будущее. Особое значение мы придаем содержанию юбилейных мероприятий будущего года. Каждое мероприятие должно иметь глубокий смысл и приносить пользу для общества, быть примером для подрастающего поколения. В этой связи предлагаю на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел». Эта важная инициатива сплотит всех нас. Очевидно, что в такой сложный период добрые дела укрепят нашу страну, объединят общество», - сказал 8 декабря на церемонии закрытия Года волонтера в Казахстане Президент Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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