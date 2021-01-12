В Нур-Султане состоялось обсуждение Стратегии духовно-нравственного воспитания детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 января, в онлайн-формате под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой состоялось заседание по обсуждению Стратегии духовного-нравственного воспитания детей дошкольного и школьного возраста в рамках реализации новых подходов программы «Рухани жаңғыру» и с учетом социально-психологических особенностей возрастных групп (интересы, каналы получения информации и др.), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

В обсуждении приняли участие руководители региональных негосударственных организаций, работающих в сфере образования и воспитания, а также общественные деятели, педагоги, руководители телеканалов.

Для систематизации принципов духовно-воспитательной работы подрастающего поколения казахстанцев проект будет реализован в рамках программы «Рухани жаңғыру». Важной составной частью мер, с учётом всестороннего понимания ценностей программы «Рухани жаңғыру», станет разработка учебно-методических пособий по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного и школьного возраста.

Министр Аида Балаева в своём выступлении отметила:

«В целом, сегодняшняя тема назрела давно. Как вы знаете, наше Министерство является координатором реализации программы «Рухани жаңғыру». Наша работа связана со всесторонней организацией мероприятий по развитию общества. А что такое развитие общества? В первую очередь, безусловно, оно связано с воспитанием подрастающего поколения. Во все времена ключевым вопросом был и остается вопрос воспитания детей как будущего страны, которое продолжает развитие всех сфер жизнедеятельности общества. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день есть много внешних факторов, которые оказывают влияние на формирование мировоззрения детей, особенно это касается виртуального мира, поскольку влияние интернета на детей практически невозможно контролировать. Поэтому действительность диктует необходимость того, чтобы мы посмотрели на эти вопросы всесторонне, комплексно. К сожалению, мы должны признать, что в детской среде встречаются такие пагубные вещи, как проявление жестокости к окружению, суициды, низкая толерантность», - сказала А. Балаева.

Вместе с тем, министр отметила актуальность понимания того, что модернизация общественного сознания начинается с каждой семьи, с самого человека, принципов, которые ему будут заложены в детском возрасте.

«Поэтому, надеюсь, что данный проект мы будем реализовывать в тесном партнерстве с Министерством образования и науки».

С презентацией Стратегии выступила заместитель председателя правления КИОР «Рухани жаңғыру» Асем Кайдарова. Она отметила, что в документе большое внимание уделено рекомендациям, направленным на глубокое понимание учащимися ценностей программы «Рухани жаңғыру» и соотнесению их с предметами школьной программы.

Документ разрабатывался по патриотическому, краеведческому и профориентационному направлениям. Стратегия охватывает детей дошкольного возраста, учащихся начальных классов, среднего и старшего звена.

«Стратегия духовно-гуманитарного воспитания детей дошкольного и школьного возраста» предусматривает координацию предложений, направленных на глубокое понимание ценностей программы «Рухани жангыру» со школьными дисциплинами», - резюмировала заместитель председателя правления Института общественного развития «Рухани жангыру» Асем Кайдарова.

Заместитель по воспитанию директора школы-лицея города Нур-Султан №66 Толкын Бейсекова сказала, что «воспитание в стенах школы следует напрямую увязывать с термином «духовное воспитание». Потому, что воспитание дают родители, а учителя дают духовные знания».

Руководитель общественного объединения «Ұлт тағдыры» Дос Кошим предложил ввести в школе предмет «Мировая литература».

«В школьные предметы нужно ввести уроки «Объединения казахов». Уроки прекращения деления на нации, роды, оралманов и соплеменников нужно начинать в стенах школы. Если мы хотим вывести Казахстан на международную арену, чтобы нас признал мир, нужно ввести в школе предмет «Мировая литература». Наши дети должны читать не только Пушкина и Лермонтова, но и таких мировых классиков, как Джек Лондон, Роберт Стивенсон», - сказал он.

«Никакие технологические гаджеты не смогут внедрить в ребенка духовное знание», - отметила доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби Бакыт Арынова.

Исполнительный директор Общественного фонда «Национальное бюро переводов Рауан Кенжеханулы заявил, что мы должны воспитывать конкурентоспособное поколение.

«Особенность стратегии в том, что предусмотрено деление на несколько частей, в зависимости от возрастных особенностей детей. Если учесть, что в каждом возрасте есть свои особенности, то это очень важно для воспитания детей. В воспитании детей главный вопрос – воспитываем ли мы гражданина мира или гражданина государства? Как указано в Стратегии, сохраняя национальную уникальность, мы должны воспитывать конкурентоспособное поколение».

«Нашей Независимости исполнилось 39 лет. Теперь настало время ввести орнамент в школьную форму. Это будет способствовать воспитанию патриотизма у детей», - сказал председатель общественного объединения ««Құндылық пен тәрбие» Талгат Жанысбай.

В ходе онлайн-мероприятия своим практическим мнением поделились учитель казахского языка и литературы средней школы №27 г.Усть-Каменогорска Бек Муканов, заместитель директора по воспитательной работе школы – лицея №66 г.Нур-Султана Толкын Бейсекова. Кроме того, в обсуждении приняли участие руководители телеканалов «Balapan», «El Arna» Макпал Жумабай, Арман Сеитмамыт, руководитель ОО «Ұлт тағдыры» Дос Кошим, руководитель ОО «Atamnyn amanaty» Алия Сагимбаева и другие.

В ходе обсуждения участниками были даны рекомендации по улучшению механизмов духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и школьного возраста в рамках представленной стратегии.