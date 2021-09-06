В Нур-Султане состоялась конференция TEDxAstana

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 4 сентября прошла конференция TEDxAstana. Третий год подряд её генеральный партнер — компания «Казахтелеком». В этом году компания также презентовала на площадке свой новый сервис «TV+», передает МИА «Казинформ».

Темой конференции в этом году стала «Supernova» — «Сверхновая звезда». В космосе сверхновые меняют вселенную, помогают ей расти и развиваться. В Казахстане такие звезды тоже есть — это новые идеи, актуальные проекты и талантливые люди, готовые их воплощать.

«Организаторы конференции нацелены на поиск сверхновых звезд с уникальными идеями и проектами, «Казахтелеком» активно занимается тем же, только разве что с поправкой на ограничение размахов этого поиска нашими отраслевыми интересами. Одновременно мы готовы изучить любой передовой опыт и попытаться применить и популяризировать его в своих проектах, так что TEDxAstana — это и про нас, и для нас», — председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

В этом году конференция собрала 13 ярких и самобытных спикеров, лидеров в своих областях. Они поделились своими мыслями и идеями на самые разные темы, от экологии и архитектуры, до образования и развития космических исследований. Тему технологий и их развития осветили сразу два спикера, один из которых — первый незрячий выпускник Назарбаев Университета и эксперт по асисстивным технологиям Зият Абдыкаимов. Он говорил о важности цифровой инклюзии в эпоху всепроникающей диджитализации.

«»Казахтелеком» поддерживает проект TEDxAstana уже несколько лет. Мы гордимся партнерством с компанией, которая не стоит на месте и постоянно внедряет новые решения, меняющие нашу страну к лучшему», — сказала куратор конференции Алия Сандыбаева.

В связи с карантинными ограничениями, допуск на конференцию был разрешен только 150 участникам и при наличии отрицательного ПЦР или «Зеленого» статуса в приложении Ashyq.

Однако 660 человек смогли посмотреть онлайн трансляцию конференции благодаря технической поддержке «Казахтелекома».

«TV+» от Казахтелеком — услуга интерактивного телевидения, позволяющая смотреть любимые телеканалы в эфире, телевизионные передачи в архиве, фильмы, сериалы на разных устройствах под единым аккаунтом в любое время и в любом месте, где есть интернет.

TEDx — проект глобального фонда TED, направленный на поиск идей, достойных распространения по всему миру. Конференции TEDx проходят более чем в 3 тыс. городах и университетах по всему миру, и для их организации требуется специальная лицензия TED.

TEDxAstana проводится в столице Казахстана в пятый раз силами волонтеров-энтузиастов.