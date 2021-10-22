В Нур-Султане состоялась экологическая акция «Қар барысын сақтайық!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном дворце «Барыс Арена» состоялась экологическая акция «Қар барысын сақтайық!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция прошла в рамках хоккейного матча чемпионата КХЛ между клубами «Барыс» (Нур-Султан) и «Локомотив» (Ярославль). Акция приурочена к Международному дню снежного барса, который отмечается ежегодно 23 октября в мире и проводится с целью привлечения внимания общества к проблеме сохранения снежного барса в Казахстане, как редкого и исчезающего вида. Традиционно акцию поддержал ХК «Барыс», поскольку снежный барс является главным символом клуба.

В своем выступлении, постоянный представитель Программы развития ООН Якуп Бериш отметил, что снежный барс - хищник, находящийся под угрозой исчезновения, - один из символов Казахстана.

«С 2018 года ПРООН в Казахстане объединила усилия с национальными партнерами для изучения, защиты и сохранения снежного барса и его местообитаний. Совместная деятельность включает полевые исследования, меры по борьбе с браконьерством, создание и улучшение сети особо охраняемых природных территорий, повышение экологической осведомленности и совершенствование природоохранного законодательства в Казахстане», – сказал Я. Бериш.

По его словам, ПРООН высоко ценит многолетнее сотрудничество с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и его Комитетом дикой природы и лесного хозяйства. И очень ценит то, что Правительство Казахстана придает большое значение сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия и экосистем, и мы готовы и дальше поддерживать страну на ее пути устойчивого развития для людей и планеты.



