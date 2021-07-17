РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:33, 17 Июль 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане состоится второй розыгрыш ценных призов среди вакцинированных

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Во втором розыгрыше ещё двух iPhone12 и других ценных призов участие примут вакцинированные в период с 7 июля по 16 июля включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

    Количество участников за данный промежуток времени - 53 тыс. 279 человек.

    Розыгрыш пройдёт в прямом эфире 17 июля (суббота) в 17:00ч на страницах акимата г. Нур-Султан в социальных сетях (Facebook, YouTube).

    Первый розыгрыш двух iPhone12 и других ценных призов прошёл 9 июля. Тогда участие в автоматическом розыгрыше принимали участие вакцинированные с момента старта вакцинации в городе по 6 июля включительно.

    Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Стоит отметить, что сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Министерства здравоохранения РК. Участие в розыгрыше автоматическое, заполнять документы и проходить регистрацию вакцинированным не нужно.

    Розыгрыш iPhone12 и других ценных призов столичным акиматом будет проводиться еженедельно до конца лета.

    Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.

    Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных первым компонентом.

    Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!