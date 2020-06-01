В Нур-Султане сняты блокопосты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Блокпосты, расположенные по периметру города, сняты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
«Жителям необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками, в местах массового скопления людей соблюдать дистанцию. Как скоро город вернётся к прежнему ритму жизни, зависит от каждого жителя», говорится в сообщении акимата, опубликованном в Instagram.
Напомним, круглосуточно на блокпостах, которые расположены по периметру города, дежурили полицейские, военнослужащие Вооруженных сил, представители Национальной гвардии. Также на блокпостах дежурили призывники.
Процесс въезда и выезда на блокпостах был полностью автоматизирован: электронная база (белый список), которую внедрили на планшеты полицейских, помогла выявить нарушения. Так, к примеру, ряд предприятий пытались подделать справки для передвижения по городу. Для продовольственных грузов был организован «зелёный коридор», также по нему проезжали работники, задействованные в сферах обеспечения жизнедеятельности города. За ситуацией на блокпостах также наблюдали с дронов.
С 00:00 часов 1 июня сняты также блокпосты в Алматы.
- В Атырау от коронавируса вылечились 12 сотрудников с Тенгиза
- Блокпосты снимают в Алматы, из области заезжают много автомобилей - фоторепортаж
- В Атырау с 1 июня возобновят работу аэропорт и вокзалы
- Блокпосты сняты по периметру Алматы
- Стали известны подробности летального случая от коронавируса в ЗКО
- Летальный случай от коронавируса зарегистрировали в ЗКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана