В Нур-Султане сняты блокопосты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Блокпосты, расположенные по периметру города, сняты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Жителям необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками, в местах массового скопления людей соблюдать дистанцию. Как скоро город вернётся к прежнему ритму жизни, зависит от каждого жителя», говорится в сообщении акимата, опубликованном в Instagram.





Напомним, круглосуточно на блокпостах, которые расположены по периметру города, дежурили полицейские, военнослужащие Вооруженных сил, представители Национальной гвардии. Также на блокпостах дежурили призывники.

Процесс въезда и выезда на блокпостах был полностью автоматизирован: электронная база (белый список), которую внедрили на планшеты полицейских, помогла выявить нарушения. Так, к примеру, ряд предприятий пытались подделать справки для передвижения по городу. Для продовольственных грузов был организован «зелёный коридор», также по нему проезжали работники, задействованные в сферах обеспечения жизнедеятельности города. За ситуацией на блокпостах также наблюдали с дронов.

С 00:00 часов 1 июня сняты также блокпосты в Алматы.