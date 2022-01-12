В Нур-Султане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление о вводимых ограничениях в городе. Об этом она заявила на брифинге в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в столице выявлена циркуляция штамма «омикрон». Неблагополучная эпидемиологическая ситуация связана с несоблюдением жителями города масочного режима, социальной дистанции, с пренебрежением вакцинацией, что способствует быстрому распространению более контагиозного штамма «омикрон» на территории города и потребовало ужесточение ограничительных и карантинных мер», - сказала главный санврач столицы.

С сегодняшнего дня, в соответствии с подписанным Главным государственным санитарным врачом Нур-Султана постановлением, помимо ограничений в соответствии с постановлением Главного санврача РК по «красной» зоне, в столице запрещено:

- проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещения, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок в объектах-участниках Ashyq до 30 человек;

Вне зависимости от участия в проекте Ashyq запрещается деятельность филармоний, театров, концертных залов, цирков, кинотеатров; проведение коллективных мероприятий: джума-намаз, религиозные обряды на объектах и на территории религиозных объединений: мечети, церкви, соборы, синагоги. Также запрещается проведение конференций, выставок, семинаров, форумов, деятельность ночных клубов, караоке, обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

Также на объектах общепита сокращается количество посетителей: за одним столиком до четырех человек.