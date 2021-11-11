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    В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию: АРЭК оштрафовали

    11 Ноября 2021, 18:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане снижен тариф на передачу и распределение электрической энергии и наложен штраф на АО «Астана – Региональная электросетевая компания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

    По результатам проведенного анализа исполнения инвестиционной программы АО «Астана – Региональная электросетевая компания» за 2016-2020 годы, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Нур-Султан установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 16) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной инвестиционной программы за 2016-2020 годы.

    В результате, АО «Астана – Региональная электросетевая компания» получило необоснованный доход в размере 484 137 980 тенге.

    В связи с чем, Департаментом, в целях восстановления прав потребителей, приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа.

    Таким образом, Департаментом утверждены временные компенсирующие тарифы на услугу по передаче и распределению электрической энергии АО «Астана – Региональная электросетевая компания» с введением в действие с 1 декабря 2021 года.

    Тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 декабря по 31 декабря 2021 года составит 4,09 тенге за 1 кВтч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге или на 3,42% (ранее действующий тариф – 4,23 за 1 кВтч без НДС).

    Тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 января по 30 ноября 2022 года составит 4,49 тенге за 1 кВтч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге или на 3,1% (ранее действующий тариф – 4,63 за 1 кВтч без НДС).

    Департамент проводит систематическую работу, ориентированную на обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий требований законодательства о естественных монополиях.

    Вместе с тем, АО «Астана-РЭК» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», с наложением штрафа на сумму 2 333 600 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Астана ЖКХ Экономика Цены и тарифы
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