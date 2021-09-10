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    В Нур-Султане разыскивают потерпевших от незаконной деятельности компании по трудоустройству в странах ЕС

    10 Сентября 2021, 18:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следственным управлением Департамента полиции г.Нур-Султана по заявлению 70 граждан проводится досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «AS Senim Business Group», который под предлогом трудоустройства граждан в страны Евросоюза, подозревается в хищении денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    С сентября 2019 года компания предлагала гражданам трудоустройство в странах Европы, такие как Дания, Норвегия, Нидерланды, Германия и др. Граждане Казахстана, узнав из объявления о возможности официального трудоустройства в странах Евросоюза, обратились в ТОО. Компания предоставляла трудовые договора на привлечение рабочих специальностей: электриков, сварщиков, штукатурщиков, швей, каменщиков и т.д. Однако своих обязательств компания не выполнила, ни одного клиента не трудоустроила.

    В октябре 2020 года Следственным управлением по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. С ноября 2020 года подозреваемый, который скрывался от уголовного преследования за рубежом, был объявлен в международный розыск.

    В августе 2020 года направлен запрос компетентным органам Федеративной Республики Германии об экстрадиции подозреваемого в Казахстан.

    «Граждан, пострадавших от незаконной деятельности ТОО «AS Senim Business Group» просим обратиться в Следственное управление Департамента полиции», - сообщают в ДП.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Евросоюз МВД РК
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