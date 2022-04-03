В Нур-Султане провели турнир по волейболу среди военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках XII Спартакиады Вооруженных сил Республики Казахстан в столице состоялся чемпионат Центрального аппарата Министерства обороны по волейболу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

За победу в соревнованиях боролись 34 команды, представляющие структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба.

В упорной борьбе первое место заняли представители департамента боевой подготовки. В финале они одержали победу над командой Центра метрологического обеспечения и стандартизации. Замкнула тройку призеров команда департамента кадров.

Среди главных управлений лучшими стали военнослужащие Главного управления военной инфраструктуры. Второе место заняла команда управления начальника тыла и вооружения. Третьими стали представители Главного управления военной полиции.

«Развитию физической культуры в Вооруженных силах придается огромное значение. Основной целью является привлечение военнослужащих к регулярным занятиям спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства военнослужащих», — проинформировал начальник Центрального спортивного клуба Министерства обороны Айталап Кургамбаев.

Победители и призеры соревнований в торжественной обстановке были награждены грамотами, медалями и подарками.

Фото: gov.kz