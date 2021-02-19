В Нур-Султане провели традиционные Жамбыловские чтения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» в рамках 175-летнего юбилея Жамбыла провел традиционные Жамбыловские чтения «Жамбыл оқулары» на базе столичной школы-гимназии №4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Цель конкурса - пропаганда творчества поэта среди подрастающего поколения, разъяснение его глубокого воспитательного смысла, популяризация литературного наследия Жамбыла, формирование культуры чтения и литературного вкуса у казахстанской молодежи.

Участие в чтениях приняли 120 школьников 8-11 классов из 62 учреждений образования Нур–Султана.

В состав жюри конкурса вошли видные деятели культуры Казахстана - поэты, деятели искусства, преподаватели высших учебных заведений.

Большое внимание во время конкурса обращалось на соблюдение выступающими речевых норм, их артистизм, глубину проникновения в образ и передачу смысла текста. Стоит отметить, что мероприятие проводилось с соблюдением саннорм и карантинных требований.