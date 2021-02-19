Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Нур-Султане провели традиционные Жамбыловские чтения

    19 Февраля 2021, 22:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» в рамках 175-летнего юбилея Жамбыла провел традиционные Жамбыловские чтения «Жамбыл оқулары» на базе столичной школы-гимназии №4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Цель конкурса - пропаганда творчества поэта среди подрастающего поколения, разъяснение его глубокого воспитательного смысла, популяризация литературного наследия Жамбыла, формирование культуры чтения и литературного вкуса у казахстанской молодежи.

    Участие в чтениях приняли 120 школьников 8-11 классов из 62 учреждений образования Нур–Султана.

    В состав жюри конкурса вошли видные деятели культуры Казахстана - поэты, деятели искусства, преподаватели высших учебных заведений.

    Большое внимание во время конкурса обращалось на соблюдение выступающими речевых норм, их артистизм, глубину проникновения в образ и передачу смысла текста. Стоит отметить, что мероприятие проводилось с соблюдением саннорм и карантинных требований.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Образование История Казахстана Юбилей Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков