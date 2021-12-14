В Нур-Султане провели республиканский айтыс «Тәуелсіздік қасиетім, қастерлім!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в Центральном концертном зале «Qazaqstan» Министерством культуры и спорта РК был организован финал республиканского айтыса акынов «Тәуелсіздік қасиетім, қастерлім!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Айтыс - золотая сокровищница казахской духовности, культурное наследие, которое передается через века, от отца к ребенку. Чтобы пропагандировать это сакральное наследие и способствовать оттачиванию мастерства нашей талантливой молодежи, Министерством культуры и спорта Республики Казахстан был проведен республиканский айтыс акынов.
В Центральном концертном зале «Qazaqstan» прошел первый день айтыса акынов. Председательствовал в коллегии жюри выдающийся деятель искусств, педагог, народный артист Казахстана и СССР, обладатель орденов «Қазақстанның Еңбек Ері», «Отан», «Құрмет» Асанали Ашимов. Также в состав жюри вошли народная поэтесса Казахстана Асия Беркенова, трехкратных обладатель «Золотой домбры» Мухтар Ниязов, поэт-айтыскер, Заслуженный деятель Казахстана Аманжол Альтаев и другие деятели искусства, общественные деятели. Из 22 акынов в финал вышли 12 участников.