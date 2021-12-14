Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    В Нур-Султане провели республиканский айтыс «Тәуелсіздік қасиетім, қастерлім!»

    14 Декабря 2021, 00:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в Центральном концертном зале «Qazaqstan» Министерством культуры и спорта РК был организован финал республиканского айтыса акынов «Тәуелсіздік қасиетім, қастерлім!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Айтыс - золотая сокровищница казахской духовности, культурное наследие, которое передается через века, от отца к ребенку. Чтобы пропагандировать это сакральное наследие и способствовать оттачиванию мастерства нашей талантливой молодежи, Министерством культуры и спорта Республики Казахстан был проведен республиканский айтыс акынов.

    В Центральном концертном зале «Qazaqstan» прошел первый день айтыса акынов. Председательствовал в коллегии жюри выдающийся деятель искусств, педагог, народный артист Казахстана и СССР, обладатель орденов «Қазақстанның Еңбек Ері», «Отан», «Құрмет» Асанали Ашимов. Также в состав жюри вошли народная поэтесса Казахстана Асия Беркенова, трехкратных обладатель «Золотой домбры» Мухтар Ниязов, поэт-айтыскер, Заслуженный деятель Казахстана Аманжол Альтаев и другие деятели искусства, общественные деятели. Из 22 акынов в финал вышли 12 участников.

    В финале выступили Бекарыс Шойбеков, Рустем Кайыртайулы, Жансая Мусина, Еркебулан Кайназаров, Жигер Бокен, Рауан Кайдаров, Калижан Билдашов, Бауыржан Ширмединулы, Толеген Жаманов, Нурзат Қару, Мейрбек Султанхан.

    Так, по решению жюри ни один из поэтов не остался без призов в праздничном айтысе. Поощрительными призами наградили Аргынбека Калбаева, Толегена Жаманова, Бауыржана Ширмедина, Нурзата Кару, Рауана Кайдарова, Калижана Бирдаш. Специальный приз, присужденный по предложению председателя жюри Асанали Ашимова, был вручен Жигеру Бокен. Третье место заслужили два поэта - Рустем Каиртай и Жансая Мусина. Второе место занял Мейрбек Султанхан. Первое место и нагрудный знак «Айтыстың ақтаңгері» завоевал Еркебулан Кайназаров.

    А главного приза – «Золотой домбры» и автомобиля от акимата - в этом году решением жюри удостоен Бекарыс Шойбеков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Культура Рухани жаңғыру 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    Найдено ли неизвестное стихотворение Жусупбека Аймауытова – выясняют ученые
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане