В Нур-Султане прошла встреча профсоюзных активистов, участвующих в праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун празднования Дня труда председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин провел онлайн-встречу с участниками внутрипартийного праймериза. Региональные кандидаты в праймериз подключились к встрече через платформу ZOOM, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 сентября в Казахстане будет праздноваться День труда, который по праву считается вторым профессиональным праздником всех тех, кто является членом профсоюзов. В преддверии этого важного дня хотели поделиться опытом со всеми участниками в праймеризе партии «Nur Otan». На сегодняшний день, если порядка 11 тысяч человек подали заявку на участие, то среди них более 2700 - члены профсоюзов. Да, не все на сегодняшний день продвигают профсоюзную повестку, но мы постарались объединить и вовлечь всех тех, кто участвует от профсоюза. У нас есть повестка, мы знаем, с чем идем на выборы», - заверил заместитель председателя Федерации профсоюзов Нурлан Утешев.

2 сентября была принята стратегия Федерации профсоюзов на 2020-2025 годы, в которой обозначены вопросы, касающиеся человека труда.

«Мы очень долго работали над этой стратегией, почти весь летний период. В ней обозначили основные вопросы, которые касаются человека труда – простых рабочих. К примеру, совершенствование системы оплаты труда. Вопросы перехода от формы оплата на расчеты от минимальной заработной платы. Мы знаем, как это сделать – необходимы ратификация и конвенция МОБ. Все эти инструменты у нас имеются. В случае ратификации мы могли бы улучшить положение всех служащих: учителя, врачи и многие другие», - пояснил он.

Как отметил Нурлан Утешев, Глава государства в своем Послании уделил внимание тому, что на сегодняшний день в обществе, к сожалению, ценность труда падает. По его словам, роль профсоюзов должна быть особой, чтобы повысить ценность труда в обществе.

«Мы считаем, что человек, который своими руками создает материальные богатства, должны выйти на первый план. Сегодня мы хотим обсудить, насколько ценность труда имеется в предвыборной кампании наших участников праймериза. Большое внимание уделяется социальным сетям, у нас в этом плане есть несколько идей. Кроме того, думаю, все участники поделятся особенностями ведения предвыборной кампании», - добавил заместитель председателя Федерации профсоюзов Нурлан Утешев.

В пресс-службе Федерации профсоюзов пояснили, что участие профсоюзов в этой предвыборной кампании стало продолжением реализации Меморандума между ними и партией «Nur Otan». Учитывая то, что внутрипартийный праймериз в Казахстане проводится впервые, участие профсоюзных активистов в такой политической акции является новой страницей в истории профсоюзного движения страны.

В мероприятии приняли участие около 60 участников праймериз в регионах РК, а также представители центрального аппарата Федерации профсоюзов: заместитель председателя Федерации Нурлан Утешев, начальник отдела международных связей Федерации Шерзот Пулатов, председатель отраслевого профсоюза «YNTYMAQ» Кайракбай Жанабеков, заместитель председателя отраслевого профсоюза работников образования и науки Казахстана Алия Абиева и эколог Лаура Малик.



