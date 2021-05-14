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    В Нур-Султане проходят политические консультации между Казахстаном и Испанией

    14 Мая 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходят шестые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Испания является для Казахстана важным европейским партнером. Мы с радостью можем отметить имеющееся развитие наших отношений в стратегическом духе партнерства. Мы верим, что подписанное в 2009 году соглашение о стратегическом партнерстве по итогам сегодняшних переговоров будет рассмотрено в следующем году и будет выведено на новый уровень. Сегодняшние консультации включают вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества» – отметил заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев.

    В свою очередь Государственный секретарь министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк выразила удовлетворенность ходом переговоров.

    «Испания является одним из торговых партнеров Казахстана, и, я надеюсь, что у нас получится далее развивать данные отношения в торговом ключе. Мы также обсудим отношения между ЕС и Казахстаном, мы их полностью поддерживаем и надеемся на их углубление, которые будут отличаться инклюзивностью и устойчивым развитием», – сказала она.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества. Было также рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на экономики двух стран и меры по противодействию его негативным последствиям.

    Отдельной темой переговоров стало взаимодействие Нур-Султана и Мадрида в многостороннем формате. Стороны обсудили взаимодействие Казахстана с ЕС, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Испания
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