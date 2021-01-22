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    В Нур-Султане презентовали альбом-сборник «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы»

    22 Января 2021, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе научно-практической конференции в столице состоялась презентация альбома-сборника «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы», в котором представлен цикл архивных исследований о герое эпоса «Едиге», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организатором конференции выступил акимат Актюбинской области, где ведется серьезная работа с привлечением исследователей, способных систематизировать и актуализировать богатое культурное наследие народа.

    «В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также в рамках празднования 750- летия Золотой Орды проводим культурное мероприятие – научно-практическую конференцию, посвященную изучению исторических сведений о батыре Едиге. В целом основная цель нашей конференции заключается в изучении и формировании представлений о героическом эпосе казахского народа и одном из его главных героев – батыре Едиге, в воспитании молодежи на основе богатого этнокультурного и философского наследия казахского эпоса. А также пропаганда эпических традиций тюркских народов, укрепление международного статуса научных исследований в области эпосоведения», - отметил заместитель акима Актюбинской области Мейрамбек Шермаганбет.

    По его словам, в 2020 году по поручению главы региона было выпущено более 500 экземпляров альбома-сборника «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы», в котором представлен цикл архивных исследований о Едиге батыре на казахском, русском и английском языках, пояснения о выдающихся жырау-сказителях и краткая справка о более сорока современных исполнителях из всех регионов страны.

    «Альбом «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы» – это результат кропотливого труда историков, краеведов, музыковедов, искусствоведов и жыршы-жырау. Он состоит из книги и СD-диска, в которых представлена история возникновения музыкальных произведений и сведения об авторах, а также аудиодиски с записями музыкальных произведений», - пояснил он.

    Примечательно, что в музыкальном альбоме собрано ценное наследие нашего народа, идущее из древности и воспетое такими жырау, как М.Сенгирбайулы, Н.Байганин, Н.Кенжегулы и К.Имангалиев.

    «В ближайшее время альбом раздадим библиотекам страны», - заверил заместитель акима Актюбинской области Мейрамбек Шермаганбет.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Актюбинская область Культура История Казахстана Рухани жаңғыру
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