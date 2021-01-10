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    В Нур-Султане представители АНК приняли активное участие в голосовании

    10 Января 2021, 23:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице члены всех 22 этнокультурных центров приняли активное участие в выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    С большим праздником сравнил выборы председатель болгарского этнокультурного центра «Злата» Ольга Андриевская.

    По ее словам, сегодня в нашей стране состоялось значимое событие – выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты. «Я, как член Ассамблеи, председатель болгарского культурного центра «Злата», и как сознательный гражданин своей страны была на избирательном участке в 7.00 утра. Наблюдалась прозрачность выборов, хорошо подготовленные к выборам участки, а дружелюбие членов комиссии и наблюдателей просто зашкаливало. Избиратели приходили семьями, активно голосовали, в том числе, и моя семья. Вручались призы тем, кто родился 10 января, пришел на выборы одним из первых», - поделилась Ольга.

    Руководитель каракалпакского этокультурного центра «Жайхун» Тазабике Салиева отметила отличную организацию избирательного процесса на 91 участке, расположенном в школе №87 имени Абая Кунанбайулы.

    «Вся процедура голосования у меня заняла всего несколько минут. Мне четко и доступно объяснили требования и правила. К чести организаторов, не было беспорядочных очередей, давки или недоразумений. За что выражаю им благодарность. В целом, были созданы все условия для того, чтобы каждый желающий мог беспрепятственно и оперативно сделать свой выбор», - рассказала Тазабике.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    АНК Выборы-2021
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