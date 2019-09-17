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    В Нур-Султане популяризируют венгерскую игру текбол

    17 Сентября 2019, 09:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоится официальная церемония передачи текборда от Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Нур-Султану в целях популяризации игры в текбол в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Церемония состоится 17 сентября 2019 года в 15:30. Мероприятие проведут в рамках чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который проходит в столице с 14 по 22 сентября. Ожидается, что в церемонии примут участие представители Международной федерации по текболу, посольства Венгрии в Республике Казахстан, а также президент Международной федерации греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы Ненад Лалович. Организаторы также подготовили мастер-класс по игре в текбол от венгерских спортсменов.

    Текбол представляет собой зрелищную игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса, в которой помимо обычного футбольного мяча требуется специально разработанный стол с изогнутыми бортами - текборд.

    Сообщается, что на разработку такого стола ушло более двух лет постоянного тестирования и инженерных расчетов. Его конструкция подходит как для игр в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Корпус стола водостойкий, с креплением к грунту, выдерживающий УФ-излучение. Целью разработчиков игры, появившейся в Венгрии, является ее вхождение в программу Олимпийских игр.

    В популяризации игры текбол принимают участие и такие мировые звезды футбола, как бразильский нападающий Роналдиньо, испанский защитник Пуйоль и португальский полузащитник Фигу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Астана Спорт Венгрия
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