В Нур-Султане популяризируют венгерскую игру текбол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоится официальная церемония передачи текборда от Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Нур-Султану в целях популяризации игры в текбол в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Церемония состоится 17 сентября 2019 года в 15:30. Мероприятие проведут в рамках чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который проходит в столице с 14 по 22 сентября. Ожидается, что в церемонии примут участие представители Международной федерации по текболу, посольства Венгрии в Республике Казахстан, а также президент Международной федерации греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы Ненад Лалович. Организаторы также подготовили мастер-класс по игре в текбол от венгерских спортсменов.

Текбол представляет собой зрелищную игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса, в которой помимо обычного футбольного мяча требуется специально разработанный стол с изогнутыми бортами - текборд.

Сообщается, что на разработку такого стола ушло более двух лет постоянного тестирования и инженерных расчетов. Его конструкция подходит как для игр в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Корпус стола водостойкий, с креплением к грунту, выдерживающий УФ-излучение. Целью разработчиков игры, появившейся в Венгрии, является ее вхождение в программу Олимпийских игр.

В популяризации игры текбол принимают участие и такие мировые звезды футбола, как бразильский нападающий Роналдиньо, испанский защитник Пуйоль и португальский полузащитник Фигу.

