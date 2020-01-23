В Нур-Султане отменили занятия для школьников второй смены и студентов колледжей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отменили занятия для школьников второй смены и студентов 1 – 2 курсов колледжа, передает МИА «Казинформ».

«23.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются», - сообщается на странице управления образования столицы в Facebook.