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В Нур-Султане отменили занятия для школьников второй смены  и студентов колледжей

23 Января 2020 10:19
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В Нур-Султане отменили занятия для школьников второй смены  и студентов колледжей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отменили занятия для школьников второй смены и студентов 1 – 2 курсов колледжа, передает МИА «Казинформ».

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«23.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются», - сообщается на странице управления образования столицы в Facebook.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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Ринат Дусумов

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