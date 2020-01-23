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В Нур-Султане отменили занятия для школьников второй смены и студентов колледжей
23 Января 2020 10:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отменили занятия для школьников второй смены и студентов 1 – 2 курсов колледжа, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеЗанятия для школьников и студентов колледжей отменили в Нур-Султане Занятия отменили для учащихся 0 – 9 классов второй смены в Нур-Султане Непогода в Семее: отменены занятия, закрыты трассы
«23.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются», - сообщается на странице управления образования столицы в Facebook.
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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