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    В Нур-Султане обсудили перспективы обмена опытом с Францией по обеспечению прав религиозных объединений

    27 Января 2021, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Министерстве информации и общественного развития состоялась встреча председателя Комитета по делам религий Ержана Нукежанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Казахстане Дидье Канессом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе встречи Е.Нукежанов поделился опытом Казахстана в обеспечении межконфессионального согласия. Также ознакомил с проделанной работой по обеспечению прав людей на свободу совести и налаживанию конструктивного сотрудничества со всеми законно действующими религиозными объединениями.

    Кроме того, обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области свободы вероисповедания, а также обмена опытом по защите и обеспечению прав религиозных объединений.

    Д. Канес высоко оценил положительную динамику в области обеспечения свободы вероисповедания в Казахстане.

    В завершение встречи стороны выразили намерения о дальнейшем налаживании тесных и взаимовыгодных отношений.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Религия Франция Общество
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