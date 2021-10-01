В Нур-Султане наградили победителей конкурса «Караван милосердия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось награждение астанчан, принявших участие в ІІІ республиканском конкурсе «Караван милосердия». В конкурсе участвовали граждане, постоянно занимающиеся благотворительной деятельностью и оказывающие помощь обществу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

По словам акима столичного района «Алматы» Ерлана Бекмурзаева, всего для участия в республиканском конкурсе было принято 670 заявок, из них около 100 – от жителей столицы.

«Среди участников были руководители большой строительной компании, а главное врачи, пожарные. От людей, которые ежедневно занимаются благотворительными мероприятиями, польза для общества огромна. Поэтому церемония их награждения прошла на высоком уровне», - сказала член Ассоциации деловых женщин Казахстана Назгуль Магжан.

Участники были из разных сфер и отраслей.

«Я рада стать номинантом марафона «Караван милосердия». В прошлом году вместе с нашей командой обучили различным навыкам более двух тысяч человек по всей стране. В этом помогли эксперты из разных отраслей. В течение года мы обучали, выдавали сертификаты. Таким образом, мы предоставили новые возможности. Призываю всех заниматься благотворительностью. Добро можно сделать в любой момент», - сказала общественный деятель Акерке Берлибай.

Одна из участниц конкурса, заведующая пульмонологическим отделением столичной многопрофильной инфекционной больницы №3, врач Сапаркуль Бердешова днем и ночью находилась в больнице, когда только начиналась вспышка коронавируса, и лечила массово поступавших пациентов.

«С началом коронавируса нас перевели в провизорный центр. На поле боя мы оказались без винтовки. Были случаи, когда в день поступало около 200 человек. Не хватало постельного белья. Две недели мы не ходили домой, а ночевали в больнице, где не было спального места. Мы хотели, чтобы не было человеческих жертв, чтобы пациенты выздоровели. Но мы потеряли много людей. Приходившие к нам своими ногами пациенты на следующий день умирали. Бывало, погибало по несколько человек из одной семьи. Сегодня отец, завтра сын... Кроме того, мы стали «цветами» YouTube как в хорошем, так и в плохом смысле. «Вы убили, вы это сделали своими руками», - говорили нам многие. После того, как я оказалась в инфекционном центре, я сама заболела. У моего супруга было 70% поражения легких, у меня - 45% поражения, но мы выздоровели», - рассказала врач.

Сапаркуль старалась помочь не только астанчанам, но и всем казахстанцам. Также были награждены Анна Цепке, Татьяна Цечоева, которые принесли огромную пользу населению в области медицины.

Также среди участников были астанчане, которые проводили бесплатные психологические консультации во время чрезвычайных ситуаций. Так, Динара Жакыпбекова и Айдана Бейсембенова оказали психологическую помощь пострадавшим и их близким при крушении самолета авиакомпании Bek Air.

Айдархан Кемаладинов спас беременную женщину и четверых детей из квартиры при пожаре, Надир Омаргазиев вытащил маленького ребенка из колодца. А Сергей и Анна Ляховы спасли от смерти тонувшего в бассейне ребенка и оказали ему первую помощь.

Среди обладателей наград - Эмин Аскеров, Эльмира Сакалова, Ботагоз Игенбаева, Алия Ержанова, Маржан Абдуллина, Динара Сыргабаева, Раиса Алюшина, Габит Сатмаганбетов, Фонд поддержки и развития социально уязвимых женщин «Мама Про», общественный фонд «Благодарность» и корпоративный фонд «Эрго».

Напомним, что сейчас принимаются заявки на участие в IV республиканском конкурсе «Караван милосердия».