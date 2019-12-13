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    В Нур-Султане чествовали героев-полицейских, спасших инвалида I группы во время взрыва в Арыси

    13 Декабря 2019, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня транспортные полицейские провели торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости. В большом зале театра «Жастар» собрались руководство Департамента полиции на транспорте, личный состав и ветераны органов внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    «Независимость – основа государственности, гарант благополучия народа. Благодаря мудрой политике Первого Президента страны - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева за короткое время Казахстан стал сильным государством», - сказал начальник Департамента Онал Бекиев, открывая торжественное мероприятие.

    О.Бекиев отметил, что 16 декабря - это главный праздник для всех нас, и он по праву считается символом свободы и независимости нашей страны. И сегодня служить ради дальнейшего укрепления единства, общественного согласия - это почетный долг каждого гражданина», - подчеркнул полковник полиции.

    Глава транспортной полиции поздравил всех собравшихся со знаменательным днем и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и трудовых побед на благо процветания Отечества.

    В торжественной обстановке за проявленный героизм и мужество в мирное время транспортные полицейские чествовали героев – трех полицейских Линейного отдела полиции на станции Арыс, спасших 79-летнего Махамбетова Пернебека, который остался один дома во время взрыва в воинской части в Арыси.

    Инвалид І группы П. Махамбетов был дома один и не слышал взрыва. Подполковник полиции Алтай Орманов вместе с майором полиции Маратом Макулбековым и старшим лейтенантом полиции Аскаром Турарбековым обыскали дома и нашли пожилого пенсионера, а затем эвакуировали его в надежное место.

    За верность долгу и профессионализм при спасении человека полицейские были награждены медалью «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Героический поступок полицейских еще раз доказывает, что в ДП на транспорте служат смелые и мужественные стражи порядка, готовые в любую минуту прийти на помощь людям, зачастую рискуя собственной жизнью.

    Также за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в честь дня Независимости поощрены более 50 сотрудников полиции.

    По окончанию торжественного мероприятия состоялся концерт с участием артистов театра «Жастар».

    Напомним, что официальные мероприятия, посвященное празднованию Дню Независимости республики, состоялись и в линейных подразделениях Департамента.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт МВД РК День столицы
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