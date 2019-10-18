В Нур-Сулатне состоялась первая встреча министров иностранных дел Казахстана и Уругвая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с министром иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа в рамках первого в истории двусторонних отношений визита главы внешнеполитического ведомства этой латиноамериканской страны в Казахстан.

В ходе состоявшихся переговоров Министры отметили позитивную динамику в развитии казахстанско-уругвайских отношений, обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, констатировали необходимость дальнейшего развития политического диалога, обменялись мнениями по основным международным и региональным проблемам.

Стороны акцентировали внимание на важности наращивания взаимодействия в торгово-экономическом и инвестиционном направлениях, подчеркнув перспективы для развития сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и МЕРКОСУР, а также в рамках инициативы «Один пояс – Один путь».

Глава МИД Казахстана, обратив внимание на благоприятные условия, создаваемые для иностранного бизнеса, призвал уругвайскую сторону к реализации совместных проектов в области сельского хозяйства и обмену опытом в сфере здравоохранения и туризма. В целях наращивания контактов между людьми и сближения культур стороны договорились содействовать подписанию соответствующих соглашений по либерализации визового режима.

Министры также выразили заинтересованность в углублении диалога в многостороннем формате. Стороны отметили важность продолжения конструктивного взаимодействия по актуальным вопросам глобальной безопасности в рамках ООН, уделяя особое внимание нераспространению ядерного оружия и противодействию международному терроризму.

В свою очередь, Р. Нин Новоа подтвердил стремление Монтевидео к дальнейшему выстраиванию конструктивных и взаимовыгодных отношений с Нур-Султаном и пригласил главу казахстанского МИД посетить с визитом Уругвай.



