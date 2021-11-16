В Нур-Сулатне квартирный вор выпрыгнул из балкона и попался в руки соседей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане мужчина зашел в незапертую квартиру и совершил кражу титановых дисков, выбросив их из окна. Покинул квартиру вор, выпрыгнув с балкона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Столичными полицейскими задержан 37-летний подозреваемый в квартирной краже. В ходе расследования установлено, что около трех часов ночи мужчина, зайдя в подъезд дома по улице Момышулы, начал ходить по этажам в поисках незапертой квартиры. В одном из подъездов, ему удалось обнаружить такую квартиру. Мужчина зашел внутрь квартиры и направился в сторону балкона. Находящийся в это время в квартире пожилой человек не обратил внимание на постороннего, подумав, что пришел сын и продолжал спать. В это время злоумышленник хозяйничал на балконе. Обнаружив четыре титановых диска, он выбросил их через окно на улицу со второго этажа. После этого он сам выпрыгнул с балкона.

Услышав шум, жильцы дома позвонили на канал «102». До приезда полицейских, бдительные соседи сами задержали вора и передали в руки стражей порядка.

По данному факту ведется досудебное расследование. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не оставлять двери своего жилища открытыми. Также полицейские выражают благодарность неравнодушным жителям города за проявленную бдительность.