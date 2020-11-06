Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Nur Otan утвердили списки участников дебатов на городских и районных конференциях

    6 Ноября 2020, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Районные и городские филиалы партии «Nur Otan» по всей стране провели заседания Бюро политических советов, в ходе которых были утверждены списки участников дебатов на конференциях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Всего в рамках второго уровня внутрипартийного отбора на конференциях районов и городов в дебатах примут участие 1397 кандидатов, в том числе Нур-Султана, Алматы и Шымкент.

    По итогам дебатов и голосования участники с наивысшими результатами будут выдвинуты для включения в областной партийный список.

    Набравшие наибольшее количество голосов по итогам дебатов, согласно квоте представленности региона в Мажилисе, выдвигаются на областную конференцию в качестве участников дебатов в партийный список Мажилиса.

    Ознакомиться со списками участников дебатов можно на сайте primaries.kz.

    Напомним, ранее партия «Nur Otan» опубликовала график региональных конференций, в ходе которых будут определены партийные списки в маслихаты всех уровней, а также кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона.

    Если партийные списки в областные маслихаты будут утверждаться на соответствующих конференциях, то итоговый список в Мажилис – на съезде «Nur Otan».

    В первом этапе внутрипартийного отбора - праймериз приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% – женщины, 29% – молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% – самовыдвиженцы. В голосовании приняли участие более 662 тысяч партийцев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами