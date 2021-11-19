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    В Nur Otan утвердили Правила публичного рейтинга депутатов

    19 Ноября 2021, 10:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Nur Otan» с февраля следующего года запускает публичный рейтинг депутатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, по поручению Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева с сентября в пилотном режиме впервые была запущена электронная платформа по комплексной оценке депутатов фракций «Nur Otan»-а в маслихатах всех уровней.

    Этому предшествовала большая подготовительная работа: разработаны и утверждены решением Бюро Политсовета Правила формирования рейтинга депутатов, создана информационная система, оцифрована база данных и т.д.

    Введение рейтинга дало системный импульс активизации деятельности депутатов от правящей партии, усилению обратной связи с населением и повышению эффективности реализации электоральных обещаний на местах, рассказал Бауыржан Байбек, напомнив, что за общественно-партийный мониторинг 217 предвыборных программ персонально отвечают 2,7 тысяч депутатов.

    «Как отметил Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, «сегодня общество предъявляет к депутатам особые требования: они должны представлять интересы граждан, быть проводниками их воли, «мостом» между обществом и государством». Поэтому в рамках поездок по регионам провел кустовые совещания с депутатами от «Nur Otan»-а для обсуждения хода исполнения региональных предвыборных программ и внедрения системы рейтинга. С учетом поступивших предложений от регионов был сформирован пакет изменений по совершенствованию рейтинга. Сегодня решением Бюро Политсовета «Nur Otan»-а доработанные Правила утверждены», - сказал он.

    Как подчеркнул первый зампред партии, теперь рейтинг более точечно ориентирует депутатов от «Nur Otan»-а, секретарей и руководителей фракций партии в маслихатах на конечный результат и медийную активность, направленную на прозрачность и подотчетность деятельности.

    «С февраля следующего года рейтинг депутатов-нуротановцев будет проводиться в публичном формате. Каждый желающий в режиме реального времени сможет ознакомиться с работой народных избранников, задавать вопросы и получать ответы для решения острых проблем. Данный шаг будет способствовать практической реализации концепции Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство» и курса на дальнейшую открытость и публичность государственной системы», - заключил Бауыржан Байбек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нур Отан Маслихат
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