В Nur Otan утвердили дорожные карты развития северных регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» в месячный срок после выборов подготовила Дорожные карты по реализации своих 216 предвыборных программ с конкретными показателями на каждый год. Что будет сделано для жителей северных регионов страны уже в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального аппарата партии.

В рамках поручения Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева для обеспечения системного контроля в каждом регионе, городе и районе установлены конкретные целевые индикаторы и сроки, а также определены ответственные исполнители.

Так, в Акмолинской области в ближайшие 5 лет предусмотрено исполнение 1948 показателей и 5175 мероприятий. В 2021 году предвыборная программа партии «Nur Otan» будет исполнена на 16,4%, в 2022 - на 38,3%, в 2023 - на 59,9%, в 2024 - на 80,3% и на 100% в 2025 году.

Уже в этом году будет построено 14 из 27 медицинских объектов, 37 из 119 школ, 5 из 21 детского сада, 22 из 60 объектов спорта. В течение 5 лет будет построено 3,4 млн кв.м жилья, создано более 80 тысяч рабочих мест и многое другое.

В Костанайской области запланировано исполнение 2215 показателей и 6491 мероприятия. В 2021 году региональная предвыборная программа будет реализована на 20,1%, в 2022 - на 40,1%, в 2023 – на 60%, в 2024 - на 79,9% и полностью в 2025 году.

Уже до конца текущего года будет построено и реконструировано 480 из 2803 км автодорог, 160 из 923 км водоснабжения, 44,4 из 207,6 км газоснабжения.

В целом, запланировано создание 80 тысяч рабочих мест, открытие новых и расширение 42 предприятий, строительство 2,2 млн кв.м жилья. Планируется построить 4 студенческих общежития на 1750 мест в городе Костанай, охватить социальной поддержкой более 1500 квалифицированных молодых специалистов по программе «С дипломом в село» путем предоставления кредитов на приобретение жилья, выдачу подъемных пособий и др.

В Павлодарской области в рамках Дорожной карты предусмотрено исполнение 2691 показателя и 1888 мероприятий. В 2021 году предвыборная программа партии будет реализована на 16%, в 2022 - на 34%, в 2023 – на 58%, в 2024 – на 73% и на 100% в 2025 году.

Уже в 2021 году будет построено 2 444 из 14 000 квартир, 3 медицинских объекта, одно общежитие для молодежи, 2 из 5 школ, 5 из 28 объектов спорта. Для людей с особыми потребностями будет адаптирован 161 из 364 объектов.

В течение 5 лет планируется обеспечить 69 тысяч новых рабочих мест. Партия «Nur Otan» также намерена оказать максимальную поддержку аграриям путем расширения льготного кредитования, механизма контрактного финансирования, лизинга техники, оборудования по переработке сельхозпродукции. Планируется расширение посевных площадей, строительство оптово-распределительных центров и многое другое.

В Северо-Казахстанской области утверждено 2078 показателей и 1134 мероприятия. В 2021 году предвыборная программа «Nur Otan» будет исполнена на 21%, в 2022 - на 47%, в 2023 – на 74%, в 2024 – на 88% и на 100% в 2025 году.

Уже в текущем году будет построено и реконструировано 394 из 2,7 тысяч км автодорог, 127 из 489,7 км водоснабжения, 17 из 80 км теплоснабжения, 58,7 из 280,8 км водоотведения.

До 2025 года будет создано 65 тысяч рабочих мест, построено 8,9 тысяч квартир, 11 медицинских объектов, 96 объектов спорта, 2 школы и 5 общежитий для молодежи.

По информации пресс-службы, ранее на заседании фракции «Nur Otan» в Мажилисе была утверждена республиканская Дорожная карта по реализации Предвыборной программы партии «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!». Со всеми предвыборными обещаниями можно ознакомиться на сайтах nurotan.kz и nurotan2021.kz.



