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    В «Nur Otan» рассказали о порядке формирования списков в маслихаты областных центров

    4 Ноября 2020, 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с поступающими обращениями от участников праймериз касательно формирования партийных списков в маслихаты городов – областных центров в партии «Nur Otan» приняли отдельное решение о порядке их формирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Сообщается, что ранее членами партии были высказаны опасения, что часть кандидатов праймериз из областных центров с высокими рейтингами может остаться в резерве, не получив депутатский мандат в областном и городском маслихатах.

    Поэтому на основании протокола Центрального организационного комитета и в соответствии с Правилами проведения праймериз региональными филиалами принято отдельное решение о порядке формирования партийных списков городов – областных центров.

    «Списки формируются из избираемых по итогам праймериз кандидатов и партийной квоты. Высокий процент партийного списка областного маслихата составляют кандидаты города – областного центра в силу большей численности избирателей по сравнению с районами и другими городами. В список включаются кандидаты с наивысшим рейтингом», - рассказали в пресс-службе партии.

    Отмечается, что кандидат вправе выбрать уровень маслихата или Мажилиса для выдвижения. В случае отказа выдвигаться кандидатом в депутаты областного маслихата и Мажилиса Парламента, кандидат исключается из списка лиц для участия в дебатах без включения новых кандидатов. При этом данный кандидат в обязательном порядке включается в городской партийный список.

    Список участников дебатов на партийных конференциях областных центров формируется из расчета 2 кандидата на 1 место в квоте представленности города в областной партийный список.

    По итогам дебатов и голосования 50% участников с наивысшим результатом голосования выдвигаются для включения в областной партийный список. Из них кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам дебатов, согласно квоте представленности региона в партийном списке Мажилиса выдвигаются на областную конференцию в качестве участников дебатов в партийный список Мажилиса.

    «После дебатов на партийной конференции города утверждается городской партийный список из числа отказавшихся от дебатов, проигравших на дебатах и партийной квоты (30% от количества мандатов в маслихате). При этом в партийном списке должна быть соблюдена 30% квота женщин и 20% молодежи до 35 лет», - добавили в пресс-службе.

    Напомним, что ранее партия «Nur Otan» опубликовала график региональных конференций, в ходе которых будут определены партийные списки в маслихаты всех уровней, а также кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона.

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    Нур Отан Выборы Политические партии
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