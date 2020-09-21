В «Nur Otan» рассказали о новых программах в столице, Алматы и Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы «Nur Otan» опубликовал для обсуждения с населением проекты 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району на ближайшие 5 лет. В правящей партии намерены доработать их по принципу краудсорсинга, собрав лучшие идеи и решения по итогам общереспубликанских внутрипартийных праймериз, передает МИА «Казинформ».

В столице проект предвыборной программы состоит из 10 основных направлений по волнующим горожан вопросам. Среди них решение проблем дольщиков, очередников, строительство соцобъектов, формирование комфортных общественных пространств и многое другое.

В рамках программы планируется обеспечить жильем порядка 47 тысяч очередников и 13 тысяч дольщиков. 300 семей из 20 аварийных и ветхих домов будут переселены в новое жилье. В 16 жилых массивах будет обеспечено благоустройство 500 дворов, строительство соцобъектов, дорог и сетей водоснабжения, 50 новых парков и скверов.

В городском филиале партии также держат на контроле 34 проблемных объектов, где регулярно происходят подтопления. Планируется строительство сетей и сооружений ливневой канализации.

Значительное внимание будет уделено молодежи. Предполагается ежегодное выделение средств на жилищную программу «Елорда жастары». Полным сопровождением будут обеспечены 1800 молодых людей из числа выпускников интернатов.

В Алматы среди приоритетных задач члены партии ставят улучшение экологической ситуации и озеленение города, строительство транспортной и пешеходной инфраструктуры. Также в течение ближайших пяти лет планируется создать порядка 244 тысяч новых рабочих мест.

Для решения вопросов в социальной сфере планируется открытие 400 частных дошкольных организаций, строительство 11 государственных детских садов и 7 школ на 8100 мест. В целях поддержки студенческой молодежи будет построено 40 общежитий в 27 вузах и колледжах города.

В проекте предвыборной программы партии по городу Шымкент особое внимание уделено вопросам обеспечения населения жильем. За 5 лет планируется возвести порядка 3 миллионов квадратных метров жилья.

В партии обещают строительство 42 школ и 10 объектов здравоохранения. В целях развития молодежного и женского предпринимательства запланирована реализация региональной программы «Мен кәсіпкер боламын».

Более подробно с проектами предвыборных программ регионов можно ознакомиться на сайте primaries.kz.



