Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    В «Nur Otan» рассказали, как вырастить новое поколение казахстанцев

    28 Декабря 2020, 11:50

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - О том, как вырастить новое поколение, которое должно стать двигателем стратегического курса нашей страны, рассказали своим избирателям кандидаты в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan» Баянов Дархан и Кадырова Гульнар. Оба кандидата успешно прошли предварительные внутрипартийные выборы (праймериз) и теперь участвуют в избирательной кампании, передает МИА «Казинформ».

    Баянов Дархан является предпринимателем. На встрече с избирателями он поделился своим опытом по ведению бизнеса, а также рассказал на какие приоритетные направления партия делает упор в своей предвыборной программе.

    «Nur Otan» - единственная партия, которая поддержала казахстанскую молодежь. Для решения самых насущных вопросов молодых людей будь то трудоустройство, либо обеспечение жильем, открытие бизнеса, партией разработана целая программа. В ней предусмотрены решения многих вопросов. К примеру, ежегодного трудоустройства не менее 2 тыс. человек из числа молодежи, выделяться гранты на открытие своего дела, откроется коворкинг-центры, где темиртауцы смогут получать консультации по любым вопросам», — конкретизировала Гульнар Шайзуллина.

    Партия «Nur Otan» и ее молодежное крыло «Jas Otan» усилят всестороннюю поддержку молодежи. К 2025 году совместно с госорганами создадут условия для обеспечения занятости молодежи и их творческой и деловой самореализации.

    «Молодежи необходимо прививать патриотическое воспитание, нравственно-культурные ценности, пополнять багаж знаний, чтобы завтра страна получила сильного, образованного и культурного гражданина. Все эти аспекты по улучшению качества образования, идея духовной модернизации и обновления национального сознания через программу «Рухани жаңғыру», сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей также выдвинуты в предвыборной программе партии», — заметил Баянов Дархан.


    Озвучив основные положения стратегического документа, кандидаты в депутаты призвали избирателей проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за партию реальных дел.

    Оплачено из средств Избирательного фонда партии «Nur Otan» Темиртауского городского маслихата.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Нур Отан Выборы Политические партии Рухани жаңғыру Регионы Молодежь Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Казахстанская молодежь встретилась со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области