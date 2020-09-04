В «Nur Otan» потребовали наказать вице-министров Минздрава и Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане от коронавирусной инфекции умерло 186 медицинских работников, однако компенсации выплачены только 9 семьям погибших. Печальную статистику озвучили сегодня на заседании Комитета партийного контроля «Nur Otan». Партийцы рассмотрели вопросы выплаты ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медикам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с COVID-19, а также компенсаций медицинским работникам в случае их заражения или смерти от указанной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, председатель Комитета партийного контроля Павел Казанцев обратил внимание, что только 1093 заразившихся медика получили по 2 млн тенге компенсаций из фонда соцмедстрахования, хотя общее число заболевших составляет 11 293 человека.

«В своем Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, ценить труд врача, важность которого должна подкрепляться и материально. Совместный приказ министра труда и социальной защиты населения и министра здравоохранения Республики Казахстан принят еще 9 апреля, а первые заседания региональных комиссий по выплате компенсаций состоялись только в августе. Чем обусловлена такая затяжка, если еще в марте были первые случаи заражения медицинских работников?! Региональные комиссии партконтроля должны рассмотреть подобные факты бюрократии и волокиты и к виновным членам партии применить самые строгие меры ответственности», – заявил Павел Казанцев.

По словам вице-министра здравоохранения Людмилы Бюрабековой, в настоящее время определены 3 группы заражения. Средства для этих целей выделены из республиканского бюджета сроком на 3 месяца. Надбавка осуществляется ежемесячно из расчета за фактически отработанный период.

В свою очередь вице-министр труда и соцзащиты населения Ербол Оспанов сообщил, что к основным причинам отказа относятся неуказание источника заражения, или заражение произошло не в период осуществления трудовой деятельности, неверно указанные данные и др.

Не менее важную проблему, о выплатах за переработку, поднял известный пульмонолог, председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абай Байгенжин. Он рассказал, что в течение двух месяцев ННМЦ работал как инфекционная клиника, больные поступали круглосуточно, а доплаты за переработку от Минздрава так и не поступили.

«С учетом нашего опыта к нам везли самых тяжелых больных. Наши доктора, медсестры, санитарки, круглыми сутками работают, потому что лечить больных надо. О ставках мы не думаем. Поскольку мы национальный центр, у нас есть финансовые ресурсы, я их перекрыл за счет центра. А когда мы обратились с просьбой в Минздрав, чтобы вернули эти деньги, нам сказали это ваши издержки, мы не вернем. Понимаю моих коллег в регионах, как им было тяжело, им в десятки раз сложнее. Неужели сложно оплатить?» – сказал Абай Байгенжин.

Так, в качестве примера о крайне тяжелой обстановке в регионах депутат Мурат Темиржанов привел медицинские учреждения в городе Кокшетау, персонал которых не проходил необходимое тестирование методом ИФА (иммуноферментный анализ крови) в начале и в конце рабочего дня.

«Я лично сам присутствовал в Кокшетауской больнице при пересменке, люди просто зашли в автобус и уехали. Я спрашиваю у облздрава: «Почему они не проходят тестирование» В Кокшетау ни в частных, ни в государственных лабораториях обследование методом ИФА не проводится. По сути дела, все эти 4-5 месяцев эти люди нарушали постановление главного санитарного врача. А как тогда вы (Минздрав) выявляли, кто из них пришел уже заболевшим, или кто вышел заболевшим со смены? Как можно установить, кто и где заболел?», – возмутился Мурат Темиржанов.

Отдельно партийцы остановились на деятельности РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» при МЗ РК. Так, по информации Комитета партконтроля имеют место ошибки системы «Mapcovid» из-за процесса ее интеграции с Информационной системой Министерства труда. Система не принимает документы по тем медицинским сотрудникам, которые не находились на стационарном лечении, а лечились амбулаторно (система выдает ошибку «Диагноз не найден»).

«Почему этого не было сделано раньше? И настолько ли серьезен этот вопрос с технической точки зрения, или просто за его решение взялись только сейчас? Элементарно, несколько табличек в Excel свести вместе может любой студент! А у нас целый РГП на ПХВ. Не саботаж ли это или инфантильность?» - отметил Павел Казанцев.

В ходе заседания члены Комитета партийного контроля потребовали привлечь к партийной ответственности в форме выговора вице-министра здравоохранения Людмилу Бюрабекову и вице-министра труда Ербола Оспанова.

Представители же Минтруда и Минздрава заверили, что вопрос с выплатой компенсаций будет решен к 14 сентября этого года.



