Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Nur Otan озвучили предложения по сдерживанию цен на продукты питания

    26 Апреля 2021, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нехватка пастбищных земель, воды для сельскохозяйственных нужд, недостаток специалистов, дороговизна семян и большой износ сельхозтехники. Об этих и других проблемных вопросах шла речь на первом организационном заседании нового Республиканского общественного совета партии «Nur Otan» по развитию аграрного сектора, где также был утвержден состав и определен план работ на предстоящий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Как отметили в пресс-службе партии, первоочередная задача совета – это контроль за реализацией предвыборных обещаний в сфере сельского хозяйства. Наиболее остро стоит вопрос удорожания продуктов питания. Как отметил Секретарь партии «Nur Otan» Марат Сембеков, за прошлый год цены на сахар и растительное масло выросли на 34-36%, крупы – на 29%, овощи и фрукты - на 15-20%.

    Он предложил членам нового Совета партии совместно с уполномоченными органами рассмотреть вопросы по увеличению мощности производства, развитию инфраструктуры сельского хозяйства за счет строительства и модернизации мясомолочных ферм, птицефабрик, теплиц, расширения площадей посева, которые предусмотрены в Предвыборной программе партии «Nur Otan».

    На отсутствии объективной статистики в агропромышленном секторе сделал акцент член Совета Ярали Халилов. Он отметил, что за последние 5 лет наблюдается значительный рост производства сельхозпродукции, однако импорт продолжает расти. Так, если в 2015 году он составлял 3,4 млрд. долларов США, то в прошлом году превысил 4 млрд. долларов США.

    «В этой связи считаю вполне возможным, что некоторые данные статистики не соответствуют действительности», – выразил свои сомнения Ярали Халилов.

    Член Совета Сергей Звольский также сделал акцент на росте цен на продукты питания. По его данным, в Петропавловске цена за 1 кг картофеля превысила 400 тенге. Вдобавок он также рассказал о трудностях в растениеводстве.

    «Дачники не могут заниматься садоводством из-за проблем с поливом. Есть предприятия, которые готовы заниматься выращиванием овощей, но опять же не хватает воды. Еще электроэнергия. Надо серьезно заниматься нетрадиционными источниками, потому что сейчас цены на электричество просто ушли в «космос», – сказал Сергей Звольский.

    В свою очередь член Совета Серик Темирханов поднял вопрос об отсутствии в госпрограмме развития агропромышленного комплекса рыбной отрасли.

    По итогам заседания членами Совета с учетом социальной значимости принято решение ежемесячно рассматривать и решать поднимаемые аграриями вопросы, а также заслушать отчет руководства Министерства сельского хозяйства на следующем заседании.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области